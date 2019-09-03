Sony распродаёт игры и приставки

Компания Sony объявила о старте распродажи «Невероятные предложения от PlayStation» в честь начала осени и учебного года.
В акции участвуют не только игры, но и игровые приставки и контроллеры. Скидки доступны в розничных сетях, таких как «М.Видео», «1С-Интерес» и DNS. Акция продлится до 15 сентября.
Консоли предлагаются такие: PS4 Pro (1 ТБ) за 29 990 рублей, PS4 Slim (1 ТБ) в дизайне «Время играть» за 19 990 рублей, PS4 Slim (1 ТБ) с тремя играми* и тремя месяцами PS Plus — 21 990 рублей. Контроллеры в зависимости от расценки обойдутся от 2999 рублей до 3299 рублей.
Игры:
- «Человек-паук» — 1349 рублей
- Days Gone («Жизнь после») — 2599 рублей
- God of War (2018) — 1999 рублей
- Gran Turismo Sport — 1349 рублей
- Bloodborne — 999 рублей
- Detroit: Become Human — 1349 рублей
- DriveClub — 699 рублей
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 999 рублей
- Shadow of the Colossus (2018) — 1349 рублей.