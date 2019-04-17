Sony рассекретила PlayStation 5

Главный инженер PlayStation Макр Церни (Mark Cerny) поделился в интервью изданию The Wired подробностями об игровой приставке PlayStation следующего поколения. Это можно считать вполне официальным заявлением.

Речь идёт не об улучшенной версии PlayStation 4, а о совершенно новой приставки. Название PlayStation 5 условное, точного коммерческого наименования пока не дано, а Церни называет устройство «консолью следующего поколения».

Аппаратной платформой приставки стал 7-нанометровый восьмиядерный процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и графический процессор семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей. Также обещан улучшенный SSD, который ускорит загрузку игр, и обладает пропускной способностью большей, чем у любого накопителя на ПК. Для демонстрации Церни привёл пример с Spider-Man, которая загружается на PS4 целых 15, а на новой приставке — лишь 0,8 секунды.

Появится поддержка 8K-разрешения, но журналистам пока показали только 4K. Новый чип AMD также позволит решить проблему со звуком, который не менялся со времён PlayStation 3 и разочаровал многих пользователей PS4. Теперь звук обеспечит больший эффект присутствия и лучшее погружение в игру без необходимости в покупке нового оборудования. Наилучший результат будет достигаться в наушниках, а не через динамики телевизора или колонки.

Разработчики уже начали получать дев-комплекты PlayStation 5, чтобы адаптировать игры под неё. Тем не менее, заявлена обратная совместимость с PS4.

По словам Церни, выпуск PlayStation 5 не стоит ожидать в 2019 году. Ранее сообщалось, что краткий показ PlayStation 5 запланирован на середину 2019 года, а полноценный анонс — в декабре 2019 года на PlayStation Experience. Выход в продажу ожидается либо в апреле, либо в ноябре 2020 года.