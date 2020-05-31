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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

Но при этом полностью будет оправдывать свою цену
Уже совсем скоро, 4 июня, Sony может показать не только целую пачку игр для грядущей PlayStation 5, но также и саму новую консоль. Но что более интересно, компания, в лице президента и генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, уже сейчас рассказала о том, что новый PlayStation не будет дешевой консолью.

К сожалению, он так и не объявил точную сумму, которую японский техногигант попросит за новую игровую приставку, но при этом все же заявил о том, что цена PlayStation 5 будет полностью соответствовать ее возможностям, но при этом компания все равно попытается добиться того, чтобы у консоли было отличное соотношение цены и качества. К этим словам он добавил и то, о чем говорилось ранее — новая PlayStation не будет дешевой.

”Эти игры для платформы PS5 являются лучшими в отрасли. Они созданы лучшими творческими коллективами со всего мира. Каждая студия, независимо от размера или истории, прилагает все усилия для разработки потенциальных хитов для PlayStation 5”, — рассказал также Райан, обсуждая мероприятие, запланированное на 4 июня, с презентацией игр для нового поколения консоли.

Автор: Лилик Ми
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