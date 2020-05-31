Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

К сожалению, он так и не объявил точную сумму, которую японский техногигант попросит за новую игровую приставку, но при этом все же заявил о том, что цена PlayStation 5 будет полностью соответствовать ее возможностям, но при этом компания все равно попытается добиться того, чтобы у консоли было отличное соотношение цены и качества. К этим словам он добавил и то, о чем говорилось ранее — новая PlayStation не будет дешевой.

”Эти игры для платформы PS5 являются лучшими в отрасли. Они созданы лучшими творческими коллективами со всего мира. Каждая студия, независимо от размера или истории, прилагает все усилия для разработки потенциальных хитов для PlayStation 5”, — рассказал также Райан, обсуждая мероприятие, запланированное на 4 июня, с презентацией игр для нового поколения консоли.