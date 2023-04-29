Sony рассказала, как будет расширять своё влияние с помощью консоли PlayStation

Компания сообщила, как намерена расширять своё влияние на рынок. Прежде всего Sony будет реализовывать франшизы — право работать под своим брендом и на основании разработанных бизнес-процессов — на экосистему PlayStation.

Кроме того, компания увеличит число регулярно выпускаемых игр для ПК, а также усилит разработку игр-сервисов на PS.