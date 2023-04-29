Sony рассказала, как будет расширять своё влияние с помощью консоли PlayStation

14:29, 29 апреля 2023
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Sony рассказала, как будет расширять своё влияние с помощью консоли PlayStationОб этом сказано в финансовом отчёте
Компания Sony Group в отчёте за 2022 финансовый год, кроме количества проданных копий консоли PS5, раскрыла стратегические планы.
Компания сообщила, как намерена расширять своё влияние на рынок. Прежде всего Sony будет реализовывать франшизы — право работать под своим брендом и на основании разработанных бизнес-процессов — на экосистему PlayStation.
Кроме того, компания увеличит число регулярно выпускаемых игр для ПК, а также усилит разработку игр-сервисов на PS.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги:
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