Sony рассказала, как лучше всего смотреть грядущую презентацию PlayStation 5

Так, компания посоветовала пользователям смотреть мероприятия в наушниках. ”Лучше всего смотреть его в наушниках. Часть шоу - отличный звуковой слой, который будет сложнее оценить, если слушать через динамики на вашем телефоне или ноутбуке”, - поделилась Sony.

Отметим, что в грядущей консоли пятого поколения Sony реализовала движок Tempest 3D Audio, который, как отмечает компания, станет прорывом в подходе к аудио составляющей в играх. В связи с чем, к слову, Sony и порекомендовала воспользоваться наушниками при просмотре презентации. Известно, что само мероприятие займет более часа, а его трансляция будет произведена в разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду.