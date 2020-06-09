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Sony рассказала, как лучше всего смотреть грядущую презентацию PlayStation 5
Она пройдет уже 11 июня
Японская компания Sony продолжает подогревать интерес к своей грядущей презентации PlayStation 5, которая запланирована уже на этот четверг. На этот раз Sony, на своем официальном сайте, рассказала, как лучше всего смотреть долгожданную презентацию консоли.
Так, компания посоветовала пользователям смотреть мероприятия в наушниках. ”Лучше всего смотреть его в наушниках. Часть шоу - отличный звуковой слой, который будет сложнее оценить, если слушать через динамики на вашем телефоне или ноутбуке”, - поделилась Sony.
Отметим, что в грядущей консоли пятого поколения Sony реализовала движок Tempest 3D Audio, который, как отмечает компания, станет прорывом в подходе к аудио составляющей в играх. В связи с чем, к слову, Sony и порекомендовала воспользоваться наушниками при просмотре презентации. Известно, что само мероприятие займет более часа, а его трансляция будет произведена в разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду.