Sony рассказала, когда выйдут некоторые эксклюзивы для PS5

Так, по информации компании, уже в этом месяце будет выпущен новый тайтл популярной серии Hitman. 19 марта, в свою очередь, планируется выход Returnal. В следующем месяце также представят Kena: Bridge of Spirits. В июне стоит ожидать тайтл Solar Ash, а в июле - Little Devil Inside. Октябрь, в свою очередь, подарит игрокам сразу две новинки - Ghostwire: Токио и Stray. В 2021 году также можно будет сыграть в Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon Forbidden Wes. На январь следующего года запланирован выход Project Athia, а в 2023 году выйдет Pragmata.

Помимо прочего в компании отметили, что запуск PS5 оказался самым успешным запуском SIE и самым крупным выпуском приставок за все время.