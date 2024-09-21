Sony рассказала о Silent Hill для PS5, и когда игру портируют на другие консоли

Так, геймерам на PS5 будут доступны 4K-разрешение графики, поддержка тактильной отдачи и адаптивных триггеров контроллера DualSense. Также будут доступны трёхмерное аудио и динамическая подсветка на геймпаде.

Релиз Silent Hill 2 Remake состоится 8 октября. Известно, что в игре будет представлен фильтр «под 90-е». Благодаря этому в игре будет узнаваемая атмосферы проектов с PS2.

Разработчики сообщили, что Silent Hill 2 Remake будет «консольным эксклюзивом» до 8 октября 2025 года, после этого игру можно будет портировать на Xbox Series X|S и другие консоли. О портировании на ПК ничего не сообщается.