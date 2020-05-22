Sony рассказала, во сколько раз вырастет скорость обработки данных в PlayStation 5

Так, на минувшем корпоративном собрании Sony исполнительный директор японского гиганта Кенитиро Есида поделился, что фанатов ждет “конкурентоспособная линейка игр PS”. Кроме того, он также отметил, что тайтлы для грядущей новинки станут не только более качественными, но и скоростными.

”С помощью специально созданного высокоскоростного SSD мы планируем реализовать скорость обработки игровых данных, которая примерно в 100 раз выше, чем у PS4”, - поделился представитель компании, отметив, что в приставке пятого поколения также уменьшиться время ожидания загрузки игр.