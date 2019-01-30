Sony рассылает разработчикам предварительные версии PlayStation 5

Компания Sony Interactive Entertainment сосредоточила усилия своих основных студий на разработке игр для PlayStation 5. Об этом сообщил аналитик Даниэль Ахмад Daniel Ahmad).

По словам аналитика, комплект для разработчиков PlayStation 5 уже вышел. Ранее Sony подтвердила, что работа над игровой приставкой следующего поколения уже началась и сторонние студии, включая таких гигантов, как Square Enix, Bethesda и Activision, уже приступили к играм для неё. На данный момент 18% разработчиков уже вовсю трудятся над играми для консоли следующего поколения.

Согласно более ранним утечкам, PlayStation 5 окажется настоящим «монстром». Аппаратной основой приставки станет восьмиядерный процессор Ryzen от компании AMD, а ориентировочная цена составит 500 долларов. Краткий показ PlayStation 5 запланирован на середину 2019 года, а полноценный анонс — в декабре 2019 года на PlayStation Experience. Выход в продажу ожидается либо в апреле, либо в ноябре 2020 года.