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Игры
Вчера 19:07

Sony рассылает разработчикам предварительные версии PlayStation 5

Студии вовсю трудятся над играми для неё

Компания Sony Interactive Entertainment сосредоточила усилия своих основных студий на разработке игр для PlayStation 5. Об этом сообщил аналитик Даниэль Ахмад Daniel Ahmad).

По словам аналитика, комплект для разработчиков PlayStation 5 уже вышел. Ранее Sony подтвердила, что работа над игровой приставкой следующего поколения уже началась и сторонние студии, включая таких гигантов, как Square Enix, Bethesda и Activision, уже приступили к играм для неё. На данный момент 18% разработчиков уже вовсю трудятся над играми для консоли следующего поколения.

Согласно более ранним утечкам, PlayStation 5 окажется настоящим «монстром». Аппаратной основой приставки станет восьмиядерный процессор Ryzen от компании AMD, а ориентировочная цена составит 500 долларов. Краткий показ PlayStation 5 запланирован на середину 2019 года, а полноценный анонс — в декабре 2019 года на PlayStation Experience. Выход в продажу ожидается либо в апреле, либо в ноябре 2020 года.

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