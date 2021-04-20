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Sony раздаёт Horizon Zero Dawn всем владельцам PlayStation 4
До 15 мая
Sony устроила аттракцион невиданной щедрости. Помимо того, что сейчас в онлайн-магазине PlayStation Store проходит бесплатная раздача сразу 9 инди-игр, о которой мы писали ранее, компания решила дать возможность владельцам PlayStation 4 загрузить со 100% скидкой еще и Horizon Zero Dawn.
Данная раздача приурочена к инициативе “Играйте дома”, которая, в свою очередь, была запущена на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Причем установить бесплатно предлагается издание Horizon Zero Dawn Complete Edition. В него вошла не только игра, но и дополнение The Frozen Wilds, костюм следопыта шторма и мощный лук племени Карх, тема для PS4 и прочий дополнительный контент.
Установить игру бесплатно можно вплоть до 06:00 15 мая по этой ссылке.