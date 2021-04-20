Sony раздаёт Horizon Zero Dawn всем владельцам PlayStation 4

Данная раздача приурочена к инициативе “Играйте дома”, которая, в свою очередь, была запущена на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Причем установить бесплатно предлагается издание Horizon Zero Dawn Complete Edition. В него вошла не только игра, но и дополнение The Frozen Wilds, костюм следопыта шторма и мощный лук племени Карх, тема для PS4 и прочий дополнительный контент.

Установить игру бесплатно можно вплоть до 06:00 15 мая по этой ссылке.