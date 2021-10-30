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Sony разыграет 35 дефицитных PlayStation 5

А также другие ценные призы
PlayStation 5 поступила в продажу ещё осенью 2020 года. И до сих пор покупка новинки — это целое приключение из-за спроса, значительно превышающего предложение.
Sony разыграет 35 дефицитных PlayStation 5

И Sony, понимая сложившуюся ситуацию, решила немного порадовать своих фанатов. Компания устроила акцию, в рамках которой все владельцы PSN-аккаунтов могут принять участие в розыгрыше новеньких PlayStation 5.

При этом всего будет роздано 35 консолей — по одной, на каждую страну-участницу. Помимо главного приза, предусмотрено несколько утешительных: беспроводные наушники Pulse 3D, цифровая карта на 100 долларов для PS Store, набор королевских колец PS Shapes.

Sony разыграет 35 дефицитных PlayStation 5

Чтобы получить приз, нужно будет ответить на три вопроса. За каждый из них даётся своя определённая награда.

Викторина с вопросами намечена на 17 ноября в 20:00 по московскому времени. Ознакомиться с правилами акции целиком можно на странице конкурса «Захвати трон».

Источник: PlayStation