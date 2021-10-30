Sony разыграет 35 дефицитных PlayStation 5

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Sony разыграет 35 дефицитных PlayStation 5А также другие ценные призы
PlayStation 5 поступила в продажу ещё осенью 2020 года. И до сих пор покупка новинки — это целое приключение из-за спроса, значительно превышающего предложение.
И Sony, понимая сложившуюся ситуацию, решила немного порадовать своих фанатов. Компания устроила акцию, в рамках которой все владельцы PSN-аккаунтов могут принять участие в розыгрыше новеньких PlayStation 5.
При этом всего будет роздано 35 консолей — по одной, на каждую страну-участницу. Помимо главного приза, предусмотрено несколько утешительных: беспроводные наушники Pulse 3D, цифровая карта на 100 долларов для PS Store, набор королевских колец PS Shapes.
Чтобы получить приз, нужно будет ответить на три вопроса. За каждый из них даётся своя определённая награда.
Викторина с вопросами намечена на 17 ноября в 20:00 по московскому времени. Ознакомиться с правилами акции целиком можно на странице конкурса «Захвати трон».
Источник: PlayStation