Sony разыграет 35 дефицитных PlayStation 5

И Sony, понимая сложившуюся ситуацию, решила немного порадовать своих фанатов. Компания устроила акцию, в рамках которой все владельцы PSN-аккаунтов могут принять участие в розыгрыше новеньких PlayStation 5.

При этом всего будет роздано 35 консолей — по одной, на каждую страну-участницу. Помимо главного приза, предусмотрено несколько утешительных: беспроводные наушники Pulse 3D, цифровая карта на 100 долларов для PS Store, набор королевских колец PS Shapes.