Sony решила выпустить сборник ремастер-версий игры God of War

Как полагает инсайдер, Sony откликнулась на негласный запрос геймерского сообщества на издание «отреставрированных» версий игры, выходивших для консолей PS2 и PS3. Эти игры станут доступны для текущей PlayStation 5.

По словам TCMF2, сборник ремастер-версий God of War запланирован на 2024 год. Но для Sony первично качество продукта, поэтому компания не пожалеет времени для доведения коллекции ремастеров до ума.