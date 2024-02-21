Sony решила выпустить сборник ремастер-версий игры God of War

Опубликовано 21 февраля 2024, 09:43
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Sony решила выпустить сборник ремастер-версий игры God of WarВместо обычного ремастера
Известный в игровой индустрии инсайдер TCMF2 предположил, что Sony отказалась от ремастера или ремейка одной из самых популярных своих игр — God of War. Вместо этого компания издаст сборник классических ремастер-версий игры.
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Как полагает инсайдер, Sony откликнулась на негласный запрос геймерского сообщества на издание «отреставрированных» версий игры, выходивших для консолей PS2 и PS3. Эти игры станут доступны для текущей PlayStation 5.
По словам TCMF2, сборник ремастер-версий God of War запланирован на 2024 год. Но для Sony первично качество продукта, поэтому компания не пожалеет времени для доведения коллекции ремастеров до ума.