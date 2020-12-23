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Сегодня 08:03

Sony сделала использование важной функции PlayStation 5 более понятным

Владельцы новой консоли явно оценят заботу компании
Владельцы новенькой PlayStation 5 жаловались на путанницу, связанную с запуском игр с PlayStation 4 по обратной совместимости. Видимо, в Sony услышали своих пользователей, в связи с чем исправили важную функцию, сделав её более понятной.

Что интересно, японский техногигант не делал никаких объявлений на эту тему, сообщает The Verge. Лишь энтузиасты и журналисты обратили внимание на то, что теперь пользователям PlayStation 5 предлагается подтвердить, что они точно хотят сыграть в версию игры для PlayStation 4. При этом на выбор также предлагается более современная её версия для пятой PlayStation.

Теперь у игроков есть удобный способ выбирать

Напомним, что релиз консоли нового поколения от Sony состоялся ещё 12 ноября 2020 года. С тех пор устройство продолжает быть дефицитным, что в том числе приводит к сильному завышению её цены на вторичном рынке. На сегодняшний день главным эксклюзивом платформы является ремейк Dark Souls.