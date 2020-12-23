Sony сделала использование важной функции PlayStation 5 более понятным

Что интересно, японский техногигант не делал никаких объявлений на эту тему, сообщает The Verge. Лишь энтузиасты и журналисты обратили внимание на то, что теперь пользователям PlayStation 5 предлагается подтвердить, что они точно хотят сыграть в версию игры для PlayStation 4. При этом на выбор также предлагается более современная её версия для пятой PlayStation.