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Sony сделала использование важной функции PlayStation 5 более понятным
Владельцы новой консоли явно оценят заботу компании
Владельцы новенькой PlayStation 5 жаловались на путанницу, связанную с запуском игр с PlayStation 4 по обратной совместимости. Видимо, в Sony услышали своих пользователей, в связи с чем исправили важную функцию, сделав её более понятной.
Что интересно, японский техногигант не делал никаких объявлений на эту тему, сообщает The Verge. Лишь энтузиасты и журналисты обратили внимание на то, что теперь пользователям PlayStation 5 предлагается подтвердить, что они точно хотят сыграть в версию игры для PlayStation 4. При этом на выбор также предлагается более современная её версия для пятой PlayStation.
Напомним, что релиз консоли нового поколения от Sony состоялся ещё 12 ноября 2020 года. С тех пор устройство продолжает быть дефицитным, что в том числе приводит к сильному завышению её цены на вторичном рынке. На сегодняшний день главным эксклюзивом платформы является ремейк Dark Souls.