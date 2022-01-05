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Sony: шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 будет следить за взглядом игроков

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Практически сразу после выхода PlayStation 5, Sony делится различными подробностями о новом VR-шлеме для консоли.
Sony: шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 будет следить за взглядом игроков

На этот раз, например, стало известно, что гарнитура носит предварительное название PSVR2. Возможно, в конечном итоге именно оно станет и релизным вариантом.

Также представители японской компании поделились некоторыми техническими подробностями шлема. Разрешение его дисплея составит 4К, будет иметься поддержка технологии HDR. При этом не совсем понятно, 4К-картинка будет выводиться на каждый глаз или же это общее разрешение всего экрана.

Sony: шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 будет следить за взглядом игроков

Но, возможно, самое интересное, о чём рассказали японцы, это появление в шлеме виртуальной реальности для PS5 функции отслеживания движения глаз и фовеативного рендеринга. Последнее позволяет рендерить в максимальном качестве лишь те области, в которые направлен взгляд игрока.

Sony: шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 будет следить за взглядом игроков

Вместе с тем представители Sony уже подтвердили, что VR-проект в серии Horizon станет одним из многих эксклюзивов для платформы от внутренних студий компании.

Источник: TechCrunch
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