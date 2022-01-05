Sony: шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 будет следить за взглядом игроков

На этот раз, например, стало известно, что гарнитура носит предварительное название PSVR2. Возможно, в конечном итоге именно оно станет и релизным вариантом.

Также представители японской компании поделились некоторыми техническими подробностями шлема. Разрешение его дисплея составит 4К, будет иметься поддержка технологии HDR. При этом не совсем понятно, 4К-картинка будет выводиться на каждый глаз или же это общее разрешение всего экрана.