Sony сходит с ума? PlayStation 5, спустя два года после выхода, подорожает

Это значит, что многие игроки, желавшие приобрести девайс, до сих пор не смогли этого сделать. И только начала появляться информация о спаде дефицита, как сама японская компания решила усугубить ситуацию.

Sony объявила, что она повышает цену на PlayStation 5 практически на всех рынках. Исключением стали лишь Соединённые Штаты, где консоль будет продаваться по прежней цене: 400 долларов за PS5 Digital Edition и 500 долларов за версию с дисководом.

И хоть сама Sony оправдывает такое решение текущей глобальной экономической ситуацией и её влиянием на бизнес SIE, стоит отметить, что подобного раньше никогда не происходило. Даже во времена кризиса 2008 года PlayStation 3 продолжала стоить столько же, сколько и на старте (а местами даже дешевле).

С учётом того, что в ряде стран Xbox Series обгоняет PlayStation 5 по популярности, свежее решение японцев вызывает серьёзные сомнения.