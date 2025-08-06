Игры
Опубликовано 06 августа 2025, 15:55
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Sony случайно раскрыла новейшую защиту от пыли в PlayStation 6

Это может стать одним из самых полезных нововведений в новинке
Sony может внедрить важную особенность в свою следующую консоль — в сети обнаружен патент, описывающий пылезащиту, предположительно для PlayStation 6.
Sony случайно раскрыла новейшую защиту от пыли в PlayStation 6
© Ferra

В документе компания подробно объясняет новую конструкцию вентиляции, которая должна предотвратить попадание пыли внутрь корпуса устройства, особенно в зону радиатора и блока питания. Это должно снизить риск перегрева и продлить срок службы консоли.

Внутри корпуса предполагается установка специальной пылезащитной стены между вентиляционной областью и внешними отверстиями. Такая архитектура не мешает прохождению воздуха, но препятствует накоплению пыли на критически важных компонентах:

Sony случайно раскрыла новейшую защиту от пыли в PlayStation 6
© Tech4Gamers

Хотя в схематических изображениях фигурирует корпус, напоминающий PlayStation 5, сам патент ссылается на «игровое устройство», что указывает на разработку будущей модели — вероятно, PS6.

Sony случайно раскрыла новейшую защиту от пыли в PlayStation 6
© Tech4Gamers

Таким образом, Sony, судя по всему, стремится устранить один из главных недостатков PS5 — чувствительность к загрязнению системы охлаждения.

Ранее компания уже патентовала различные технологические новшества, включая уникальные контроллеры и методы оптимизации игровых файлов.

Источник:Tech4Gamers
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation 6
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#игровая консоль