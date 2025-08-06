Sony случайно раскрыла новейшую защиту от пыли в PlayStation 6

В документе компания подробно объясняет новую конструкцию вентиляции, которая должна предотвратить попадание пыли внутрь корпуса устройства, особенно в зону радиатора и блока питания. Это должно снизить риск перегрева и продлить срок службы консоли.

Внутри корпуса предполагается установка специальной пылезащитной стены между вентиляционной областью и внешними отверстиями. Такая архитектура не мешает прохождению воздуха, но препятствует накоплению пыли на критически важных компонентах: