Sony случайно раскрыла новейшую защиту от пыли в PlayStation 6

Sony случайно раскрыла новейшую защиту от пыли в PlayStation 6Это может стать одним из самых полезных нововведений в новинке
В документе компания подробно объясняет новую конструкцию вентиляции, которая должна предотвратить попадание пыли внутрь корпуса устройства, особенно в зону радиатора и блока питания. Это должно снизить риск перегрева и продлить срок службы консоли.
Внутри корпуса предполагается установка специальной пылезащитной стены между вентиляционной областью и внешними отверстиями. Такая архитектура не мешает прохождению воздуха, но препятствует накоплению пыли на критически важных компонентах:
Хотя в схематических изображениях фигурирует корпус, напоминающий PlayStation 5, сам патент ссылается на «игровое устройство», что указывает на разработку будущей модели — вероятно, PS6.
Таким образом, Sony, судя по всему, стремится устранить один из главных недостатков PS5 — чувствительность к загрязнению системы охлаждения.
Ранее компания уже патентовала различные технологические новшества, включая уникальные контроллеры и методы оптимизации игровых файлов.