Sony случайно раскрыла сроки релиза игровой консоли PlayStation 6

И вот, внезапно, прыть японской корпорации сыграла против неё же. Так, в документах о сделке Microsoft и Activision Blizzard было обнаружено упоминание консоли следующего поколения PlayStation 6.

Интернет-энтузиасты обнаружили в тексте фрагмент, который раскрывает планы Sony выпустить новую PlayStation не раньше 2027 года. Что интересно, в документе даже была более конкретная дата, но её было решено закрасить во избежание более жёстких утечек.

Напомним, что актуальная PlayStation 5 вышла осенью 2020 года. А это значит, что в 2027-м устройству будет 7 лет — столько же, сколько было PlayStation 4 на момент выхода её преемника.