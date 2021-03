Sony снимет фильм по эксклюзиву PlayStation

В качестве постановщика кинокартины выступит Чад Стахелски, ранее трудившийся над «Джоном Уиком». При этом, как пишет Deadline, никакой информации о сюжете и актёрском составе проекта пока что нет.

Напомним, что Ghost of Tsushima вышла в июле 2020 года. За первые три дня игра была продана в количестве 2,4 млн копий. Это позволило ей установить рекорд, став самой успешным проектом Sony на старте среди всех новых франшиз.

Особенно удивительны достижения игры на фоне того, что вместе с ней Naughty Dog выпустила долгожданный The Last of Us Part II, который также является эксклюзивом консоли PlayStation.