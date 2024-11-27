Sony сообщила о продаже 160 млн комплектов PlayStation 2

Эта информация опубликована на сайте, открытом специально в честь 30-летия PS2. Последняя статистика по этому поколению была предоставлена в 2012 году, тогда речь шла о 155 млн проданных комплектов.

Кроме того, Sony заявила о продаже 117 млн PlayStation 4, 101 млн PlayStation и 87 млн PlayStation 3.