Sony создала новый лимитированный PS5-контроллер DualSense

Игроки смогут почувствовать различные текстуры и поверхности, а адаптивные триггеры и тактильная отдача будут синхронизированы с новыми способностями персонажа, такими как использование реактивного ранца.

В игре появится множество новых врагов и боссов, что делает важным проработку боевых столкновений.