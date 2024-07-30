Sony создала новый лимитированный PS5-контроллер DualSense

Опубликовано 30 июля 2024, 07:00
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Sony создала новый лимитированный PS5-контроллер DualSenseРелиз в сентябре
Sony представила новый лимитированный контроллер DualSense для PS5, связанный с выходом игры Astro Bot.
Новинка, получившая название Astro Bot Limited Edition, отличается синими акцентами и стильными линиями, а также изображением глаз Astro на сенсорной панели.
Предзаказ на контроллер стартует 9 августа. Цена новинки составит $79.99, а в продажу он поступит 6 сентября, одновременно с выпуском игры.
Astro Bot будет использовать возможности DualSense для создания более реалистичных ощущений.
Игроки смогут почувствовать различные текстуры и поверхности, а адаптивные триггеры и тактильная отдача будут синхронизированы с новыми способностями персонажа, такими как использование реактивного ранца.
В игре появится множество новых врагов и боссов, что делает важным проработку боевых столкновений.