Sony столкнулась с сильным падением темпов продаж PS5

Опубликовано 15 мая 2025, 07:291 мин.
Sony столкнулась с сильным падением темпов продаж PS5Но компании, вроде как, это не мешает
Sony сообщила о резком падении продаж PlayStation 5 в IV квартале 2024 финансового года. За этот период компания поставила всего 2,8 млн консолей, что значительно меньше, чем 4,5 млн годом ранее.
Всего за финансовый год продажи PS5 составили 18,5 млн единиц, что также ниже прошлогоднего показателя в 20,8 млн.
Общее количество проданных PS5 с момента выхода консоли достигло 77,8 млн. Однако, несмотря на снижение продаж консолей, Sony рассчитывает компенсировать потери за счет увеличения продаж игр, включая долгожданный релиз Ghost of Yotei, который выйдет 2 октября 2025 года.
Кроме того, компания отмечает рост продаж цифровых копий игр — их доля увеличилась с 70% в 2023 году до 76% в 2024 году. Также на 5% выросло число активных пользователей PlayStation Network, достигнув 124 млн человек, что частично связано с требованием использовать PSN для некоторых ПК-игр.