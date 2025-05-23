Sony свернёт программу лояльности PlayStation Stars

Sony пока не объявила о замене программы, но планирует разработать новые инициативы в области лояльности. PlayStation Stars, запущенная в 2022 году, давала игрокам возможность зарабатывать баллы за покупки и достижения, и предлагала различные награды.

Заработанные до июля 2025 года баллы можно будет использовать до закрытия программы в ноябре 2026 года. В заявлении Sony содержится намёк на будущие инициативы в области лояльности, в которых планируется «опираться на ключевые выводы» Stars, но конкретной замены пока нет.