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Sony уличили в выпуске лимитированных золотистых контроллеров для PlayStation 5
Ждём появления на онлайн-площадках продажи б/у техники?
Sony представила свою консоль нового поколения PlayStation 5 в конце 2020 года. К сожалению, пока что официально доступен лишь один цветовой вариант устройства — чёрный. Но, как ни странно, компания всё же выпустила и альтернативу. Так, японскую корпорацию уличили в выпуске лимитированных золотистых контроллеров для PlayStation 5.
DualSense золотистого цвета вышел в рамках «коллекции» PS5 Launch Team, сообщает GamesRadar+. К сожалению, в открытую продажу такой тип контроллера не поступил — судя по имеющимся данным, его получили лишь сотрудники компании на запуске новинки.
Отметим, что несмотря на то, что сама Sony и вправду может не продавать необычные контроллеры, сами работники ИТ-гиганта могут начать выставлять свои экземпляры на том же eBay в ближайшее время. Учитывая эксклюзивность линейки, можно ожидать, что цена будет достаточно кусачей.