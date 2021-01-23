Sony уличили в выпуске лимитированных золотистых контроллеров для PlayStation 5

Отметим, что несмотря на то, что сама Sony и вправду может не продавать необычные контроллеры, сами работники ИТ-гиганта могут начать выставлять свои экземпляры на том же eBay в ближайшее время. Учитывая эксклюзивность линейки, можно ожидать, что цена будет достаточно кусачей.