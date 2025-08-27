Sony упростила возврат игр в PS Store — теперь достаточно пары кликов

Опубликовано 27 августа 2025, 07:501 мин.
Sony упростила возврат игр в PS Store — теперь достаточно пары кликовГигантский шаг для японской корпорации
Sony упростила процесс возврата игр в PS Store. Если раньше для получения возврата приходилось проходить через чат-бота и ждать ответа поддержки, то теперь всё делается в пару кликов прямо в PS App или на сайте PS Store.
В приложении нужно открыть PS Store, нажать на меню в правом верхнем углу и выбрать пункт «История транзакций». Там можно выбрать любую покупку и, если она подходит под условия возврата, нажать «Запросить возврат».
На сайте процесс аналогичен: после входа в аккаунт нужно перейти в «Историю транзакций» и выбрать нужную игру.
По правилам, возврат возможен в течение 14 дней после покупки, если игра не была скачана или запущена. Изменения стали частью масштабного обновления PS Store, куда также войдут поддержка Apple Pay, система оценок на основе подтверждённых покупок и новые теги доступности для игр на PS5.