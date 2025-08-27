Sony упростила возврат игр в PS Store — теперь достаточно пары кликов

В приложении нужно открыть PS Store, нажать на меню в правом верхнем углу и выбрать пункт «История транзакций». Там можно выбрать любую покупку и, если она подходит под условия возврата, нажать «Запросить возврат».

На сайте процесс аналогичен: после входа в аккаунт нужно перейти в «Историю транзакций» и выбрать нужную игру.