Sony установит единую систему трофеев в играх для PS5 и ПК

20:03, 14 октября 2023
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Sony установит единую систему трофеев в играх для PS5 и ПКДля этого создаётся новая платформа
Специалисты сайта TrueTrophies, собирающего из учётных записей пользователей статистику достижений, сообщил об интересной находке. Вероятно, Sony готовит некую систему, объединяющую достижения и трофеи в играх для PS5 и ПК.
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Упоминание такой системы появилось в сервисе PlayStation Network в связи со списком трофеев на платформах PS и PSPC. По мнению специалистов TrueTrophies, PSPC, скорее всего, расшифровывается как PlayStation PC.
При этом трофеи не привязаны к компьютерной версии какой-либо игры. И скорее платформа проходит тестирование.