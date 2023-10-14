Sony установит единую систему трофеев в играх для PS5 и ПК

Упоминание такой системы появилось в сервисе PlayStation Network в связи со списком трофеев на платформах PS и PSPC. По мнению специалистов TrueTrophies, PSPC, скорее всего, расшифровывается как PlayStation PC.

При этом трофеи не привязаны к компьютерной версии какой-либо игры. И скорее платформа проходит тестирование.