Sony увеличила мощность новой консоли PlayStation 5 за счет звукового процессора

Источником свежей утечки стал разработчик из компании Cradle Games и технический директор грядущей игры Hellpoint Марк-Андре Ютрас. По его словам, технология трехмерного аудио 3D Tempest использует собственное аппаратное ускорение, что позволило Sony освободить мощности CPU, сделав консоль еще более производительной.

”Аудио 3D существует уже давно, его можно легко запускать на существующих консолях… но немного игр это делают, поскольку это слишком сильно загружает CPU. До настоящего времени для этого использовались программные решения. Однако теперь появилось аппаратное ускорение и это значит, что нет никаких причин не использовать его. Для нас это в основном означает, что PS5 сможет звучать лучше одним движением переключателя. Если конечно у вас есть поддерживаемая аудиосистема. Также это означает, что мы получим поток CPU, освобождённый от тяжелых звуковых вычислений. Даже если две консоли имеют совершенно одинаковые CPU, наличие аппаратного ускорения для конкретной задачи может дать огромное ускорение CPU”, — рассказал разработчик.