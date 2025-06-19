Sony увеличит мощность PS6 без роста потребления с помощью ИИ

По данным инсайдера Kepler, приставка получит энергоэффективный 3-нм чип с потреблением всего 15 Вт. Это позволит системе меньше нагреваться и сохранять высокую производительность без необходимости в мощном охлаждении.

Консоль также оснастят 16 ГБ оперативной памяти, 4 МБ кэша L2 и 16 МБ буфера MALL, что улучшит скорость загрузки, многозадачность и работу с текстурами. Ключевой акцент — на апскейлинг с помощью ИИ.

Благодаря архитектуре RDNA 5 от AMD, новая PlayStation сможет повышать качество графики без роста вычислительной нагрузки. Это особенно актуально для 4K-игр с высоким fps, таких как GTA VI.

Важно, что RDNA 5 и RDNA 6 будут базироваться на той же платформе, что и чипы PS5/PS5 Pro. Это обеспечит совместимость и упростит разработку игр. Sony делает ставку на баланс мощности и эффективности — и это может стать главным преимуществом нового поколения PlayStation.