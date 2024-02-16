Sony в платной подписке PS Plus сделает бесплатными 13 культовых игр

Опубликовано 16 февраля 2024, 12:45
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Sony в платной подписке PS Plus сделает бесплатными 13 культовых игрВ том числе для старых консолей
Компания Sony объявила, что с 20 февраля 13 платных игр станут доступны в подписках PS Plus Extra, Deluxe и Premium.
Среди них Need for Speed Unbound и Assassin's Creed Valhalla, LEGO Jurassic World. Кроме этих игр в каталог войдут The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Tales of Arise, LEGO Worlds, Roguebook, Rogue Lords и Tales of Zestiria.
При этом в каталог PS Plus Classics для Premium и Deluxe добавят следующие игры: Resistance: Retribution, Jet Rider 2, Tales of Symphonia, Tales of Vesperia, которые разрабатывались для консолей PlayStation предыдущего поколения.