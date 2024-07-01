Sony вновь повысила цены на игры в турецком PS Store

Это повышение затронуло более 8000 наименований, включая предзаказы на такие ожидаемые игры, как Silent Hill 2 и Call of Duty: Black Ops 6.

Сотрудники информационного издания PSprices подтвердили, что подорожали даже невышедшие игры. Например, за новую Call of Duty теперь придется заплатить примерно 7300 рублей.

Наиболее заметные изменения цен включают:

Star Wars Outlaws: цена выросла с 1999 до 2799 лир (до 7300 рублей).

Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition: стоимость увеличилась с 1999 до 2799 лир (до 7300 рублей).

Silent Hill 2 Remake: подорожала с 1749 до 2499 лир (до 6500 рублей).

Black Myth: Wukong: цена выросла с 1749 до 2499 лир (до 6500 рублей).

Warhammer 40,000: Space Marine 2: стоимость увеличилась с 1999 до 2799 лир (до 7000 рублей).

При этом из более 8000 наименований, 3000 — это игры, а остальные 5000 — DLC и внутриигровой контент.