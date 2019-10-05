Sony восстановила страницу "русофобской" Call of Duty в российском PS Store

Как известно, новая часть Call of Duty на территории России не выйдет на консоли PlayStation 4, в связи с чем игру нельзя купить не только в онлайне — в российские сетевые магазины также не планируется отгружать диски с игрой. В связи с этим, к слову, был отменен и открытый бета-тест игры на PlayStation 4, запланированный на 13 сентября. Именно после этого игру и сняли с продажи в российском сегменте PlayStation Store. А уже с 21 сентября Sony начала возвращать деньги покупателям за предзаказ Call of Duty: Modern Warfare. И вот сейчас страничка игры вновь появилась в официальном интернет-магазине PlayStation, что, возможно, может говорить о том, что игра все же будет официально продаваться для консоли от Sony на территории России.