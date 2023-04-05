Sony, возможно, работает над новой портативной консолью

По словам Хендерсона, новая консоль может быть сделана в духе PlayStation Vita, которую Sony выпустила ещё 10 лет назад. Кодовое название устройства Q Lite, оно представляет собой что-то наподобие несколько увеличенного контроллера Dual Sense c 8" экраном.

В качестве источника Хендерсон назвал некоего сотрудника Asus, рассказавшего ему об этих нюансах и о том, что презентация новой консоли может произойти раньше анонса PlayStation 5 Pro.

Джефф Грабб подтвердил информацию о разработках Sony, но отметил, что геймеров новая консоль скорее разочарует. По информации его источников, устройство будет поддерживать только облачный гейминг — не получится играть без интернета.