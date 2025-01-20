Известный аналитик AMD Kepler L2 сообщил на форуме NeoGAF, что система на чипе (SoC) для новой консоли уже завершила этап проектирования и проходит предварительную проверку.

Первый прототип (A0 tapeout) планируется выпустить в конце этого года. С учетом стандартных временных рамок Sony, запуск консоли может состояться в 2027 году.

PlayStation 6 будет оснащена графическим процессором на основе архитектуры AMD gfx13, известной как RDNA 5 (UDNA). Пока неизвестно, каким будет размер GPU, но ожидается, что AMD представит дополнительные детали архитектуры в ближайшее время.

Ранее стало известно, что AMD выиграла контракт на поставку процессоров для новой консоли, обойдя Intel из-за разногласий по ценам.