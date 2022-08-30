Sony выпустила облегчённую версию PlayStation 5

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Sony выпустила облегчённую версию PlayStation 5Причём как версию с оптическим приводом, так и без него
Энтузиасты обнаружили, что Sony начала продавать в Австралии новую ревизию консоли PlayStation 5 с каталожным номером CFI-1200.
Несмотря на то, что сама компания не делала каких-либо анонсов по этому случаю, устройство имеет очень важное отличие от версии, поступившей в продажу на старте — в ноябре 2020 года.
Речь идёт не столько о спецификациях железа, сколько о весе. Так, если самая первая модель PS5 с оптическим приводом весила 4,5 кг, то вес свежей австралийской версии составляет всего 3,9 кг — на 600 г меньше!
Та же ситуация и с модификации без дисковода — 3,4 кг против 3,9 кг первоначально.
Отметим, что на данный момент нет никакой точной информации, как именно Sony добилась уменьшения веса в PlayStation 5. Если компания пошла уже проверенным ранее путём, то сделала она это за счёт уменьшения радиатора системы охлаждения.
Источник:Press Start Australia
Автор:Булат КармакТеги: