Sony выпустила облегчённую версию PlayStation 5

Несмотря на то, что сама компания не делала каких-либо анонсов по этому случаю, устройство имеет очень важное отличие от версии, поступившей в продажу на старте — в ноябре 2020 года.

Речь идёт не столько о спецификациях железа, сколько о весе. Так, если самая первая модель PS5 с оптическим приводом весила 4,5 кг, то вес свежей австралийской версии составляет всего 3,9 кг — на 600 г меньше!

Та же ситуация и с модификации без дисковода — 3,4 кг против 3,9 кг первоначально.

Отметим, что на данный момент нет никакой точной информации, как именно Sony добилась уменьшения веса в PlayStation 5. Если компания пошла уже проверенным ранее путём, то сделала она это за счёт уменьшения радиатора системы охлаждения.