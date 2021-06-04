Сообщается, что обновление связано с производительностью системы консоли, выпущенной в 2006 году. Также в описании обновления упоминается улучшение удобства эксплуатации, а также повышение безопасности. Кроме того, апдейт добавит приставке дополнительные функции, однако на данный момент неизвестно, какие именно. Чтобы установить обновление необходимо освободить в PlayStation 3 как минимум 200 МБ. Отметим, что Sony не выпускает PlayStation 3 с 2017 года.

Нескольким ранее стало известно, что Sony выпустит новую часть эксклюзивного God of War не только на PS5, но и на устаревшей консоли — PS4.