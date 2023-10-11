Sony выпустила PlayStation 5 Slim со съёмным дисководом

Новинка, созданная с учётом растущих потребностей игроков, обладает уменьшенными размерами, но при этом сохраняет все технологические преимущества оригинальной PS5.

Особенностью новинки также стал съёмный Blu-ray дисковод и встроенный SSD на 1 ТБ.

Новая PS5 уменьшилась в объёме на 30% и стала легче на 18-24% по сравнению с предыдущими моделями. Дизайнеры предложили четыре отдельные панели корпуса: верхняя часть имеет глянцевое покрытие, а нижняя — матовое.

Те, кто приобретет цифровую версию PS5, смогут в дальнейшем докупить Blu-ray дисковод, который будет продаваться отдельно за $79.99.

Сообщается, что старт продаж новой модели PS5 запланирован на ноябрь в США. Чуть позже она появится и на других рынках по всему миру.

Рекомендованная розничная цена новой PS5 начинается от $499.99 за версию с Blu-ray дисководом и $449.99 за цифровую версию.