Sony выпустила прошивку для PS5 с возможностью настраивать подсветку консоли

Опубликовано 14 марта 2024, 16:30
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Sony выпустила прошивку для PS5 с возможностью настраивать подсветку консолиИ другими функциями
Компания Sony выпустила патч, который разработчики тестировали с начала февраля 2024 года. Обновление прошивки 9.00 включает улучшение работы микрофона и динамика на геймпадах DualSense и DualSense Edge, также появились настройки яркости индикатора питания консоли.
Как сообщается, звук на геймпадах воспроизводится громче, улучшена работа шумоподавления: эта функция работает на алгоритмах ИИ, а также машинного обучения.
Появилась настройка яркости индикатора питания PS5. Пользователям предлагается три опции на выбор: «Тусклый», «Средний» и «Яркий» свет. Без подсветки вообще — нельзя.
Также изменился режим Share Screen (поделиться экраном), в котором для пользователей, следящих за игровым процессом, появилась возможность прокомментировать, поставить эмодзи или дать какую-либо подсказку.