Sony выпустила прошивку для PS5 с возможностью настраивать подсветку консоли

Как сообщается, звук на геймпадах воспроизводится громче, улучшена работа шумоподавления: эта функция работает на алгоритмах ИИ, а также машинного обучения.

Появилась настройка яркости индикатора питания PS5. Пользователям предлагается три опции на выбор: «Тусклый», «Средний» и «Яркий» свет. Без подсветки вообще — нельзя.

Также изменился режим Share Screen (поделиться экраном), в котором для пользователей, следящих за игровым процессом, появилась возможность прокомментировать, поставить эмодзи или дать какую-либо подсказку.