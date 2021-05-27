Sony выпустит на компьютерах главный эксклюзив PlayStation 4

К сожалению, пока что неизвестно, как скоро проект будет портирован на компьютеры. К тому же сама компания всё ещё не провела официальный анонс — вполне вероятно, что она может и отказаться от этой идеи.

Но как бы то ни было, ориентированность Sony на ПК-рынок не может не радовать.