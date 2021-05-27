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Sony выпустит на компьютерах главный эксклюзив PlayStation 4
Дожили — Uncharted 4 грядёт на ПК
Компания Sony опубликовала свежий отчёт. В нём можно найти различную информацию об её успехах и планах на будущее. Но куда интереснее то, что скрывается в одном из пунктов, связанном с портированием игр с PlayStation на компьютеры.
В нём японский техногигант отметил успехи, связанные с переносом Horizon Zero Dawn и Days Gone на ПК. Но что ещё более интересно, там же Sony «засветила» выход своего главного эксклюзива за пределами PlayStation — Uncharted 4: A Thief’s End.
К сожалению, пока что неизвестно, как скоро проект будет портирован на компьютеры. К тому же сама компания всё ещё не провела официальный анонс — вполне вероятно, что она может и отказаться от этой идеи.
Но как бы то ни было, ориентированность Sony на ПК-рынок не может не радовать.