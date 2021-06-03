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Sony выпустит новую часть эксклюзивного God of War не только на PS5, но и на устаревшей консолиВозрадуйтесь, владельцы PS4!
Скепсис многих геймеров подтвердился — игровая студия Santa Monica и Sony официально объявили о переносе новой God of War: Ragnarok на 2022 год.
При этом есть у этого инфоповода и положительная сторона. Так игра, которую все считали эксклюзивом PlayStation 5, в итоге появится на устаревшей консоли — PlayStation 4.
В своём сообщении разработчики проекта поблагодарили фанатов за поддержку, полученную после выхода тизера «Рагнарёка». В нём же они отметили, что перенос игры связан с желанием выпустить «высококачественный продукт».
Интересно, как много движений в последнее время происходит вокруг проектов Sony. Так, буквально на днях стало известно, что один из главных эксклюзивов японцев — Uncharted 4: A Thief’s End — выйдет в версии для компьютеров.