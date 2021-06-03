При этом есть у этого инфоповода и положительная сторона. Так игра, которую все считали эксклюзивом PlayStation 5, в итоге появится на устаревшей консоли — PlayStation 4.

В своём сообщении разработчики проекта поблагодарили фанатов за поддержку, полученную после выхода тизера «Рагнарёка». В нём же они отметили, что перенос игры связан с желанием выпустить «высококачественный продукт».