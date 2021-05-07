Sony выпустит новую модификацию PlayStation 5 с более дешёвым процессором

Началось всё с заявления финансового директора Sony Хироки Тотоки. Во время онлайн-встречи с инвесторами он заявил, что компания рассматривает возможность решить проблему нехватки PlayStation 5 через выпуск новой модели с иным дизайном.

А уже после появилась информация от DigiTimes о том, что японский техногигант намерен дополнительно заменить не только внешний вид консоли, но и её «мозг», сообщает Wccftech.

Речь идёт об установке в PS5 модифицированного 6-нм чипа AMD на замену нынешнему 7-нм Ryzen 3. Отмечается, что этот SoC будет дешевле того, что используется в игровой приставке сейчас.

Выход новой версии может состояться во второй половине 2022 года.