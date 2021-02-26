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Сегодня в 14:52
Sony выпустит новую версию легендарной PSP
С поддержкой 5G и облачным геймингом
На данный момент в сфере портативных игровых консолей существует безоговорочный лидер — Nintendo Switch. И, судя по всему, компании Sony это не очень нравится, в связи с чем японский техногигант решил выпустить новую версию легендарной PSP — PSP 5G.
По данным интернет-инсайдеров, девайс разрабатывается с прицелом отнять долю рынка у Nintendo, пишет T3. При этом основной упор в новинке планируется сделать на облачном гейминге. Таким образом, внедрённая в консоль технология 5G будет преимущественно использоваться для трансляции «игровой картинки» с удалённых серверов Sony на девайс.
Ожидается, что за счёт невысокой цены компонентов, новая PSP будет заметно дешевле решения от Nintendo. Также новая игровая приставка от Sony сможет запускать «полновесные» проекты с PlayStation 4 и PlayStation 5.