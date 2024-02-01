Sony выпустит полноценную карманную консоль, запускающую PS5-игры

Эта будущая консоль будет совместима как с играми PS4, так и PS5, что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями портативных устройств от Sony.

Согласно информации, раскрытой в видео на YouTube-канале Moore's Law is Dead, новинка находится на ранней стадии разработки и предположительно будет оснащена 18 CU (вычислительными блоками) для обеспечения совместимости со всеми доступными в PlayStation Store играми для PS4.

Кроме того, ожидается, что консоль будет поддерживать игры для PS5, хотя разработчикам, возможно, придется выпускать специальные патчи для корректной работы игр на новом устройстве.

Пока что технические характеристики и окончательные спецификации консоли не уточнены, но предполагается, что GPU новой системы может работать на частоте 1.8 ГГц или ниже, чтобы соответствовать переменным скоростям тактирования PlayStation 5.

Несмотря на то что выпуск новой портативной консоли может состояться не ранее чем через два года, существует вероятность, что она станет частью семейства PlayStation 6 и будет ориентирована в первую очередь на японский рынок.