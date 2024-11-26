Sony выпустит преемника PSP и PS Vita, умеющего запускать игры с PS5

Этот шаг направлен на расширение присутствия компании на рынке портативного гейминга и конкуренцию с Nintendo, чья Switch остаётся лидером в этой категории.

Также проект может стать ответом на возможные мобильные устройства от Microsoft, которая разрабатывает собственные прототипы.

Новая консоль станет развитием идей PlayStation Portal, выпущенной в 2023 году. Portal позволяет играть в игры с PS5 через интернет-стриминг, но изначально Sony рассматривала её как автономное устройство, аналогичное Steam Deck от Valve.

Новый проект должен пойти дальше и дать возможность запускать игры PS5 непосредственно на портативной платформе, делая их доступнее для более широкой аудитории.