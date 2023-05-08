Sony выпустит тайную особую игру специально для PlayStation 5 уже в 2023 году

Также не стоит забывать о потенциально главном эксклюзиве платформы — Marvel's Spider-Man 2. Но, похоже, на этом сюрпризы не заканчиваются — один из сотрудников Sony подтвердил существование ещё одной игры от PlayStation Studios, которая должна выйти позднее в этом году.

Дилан Санчес, старший VFX-дизайнер в Sony Interactive Entertainment, который ранее работал над God of War: Ragnarok, недавно обновил свой профиль на LinkedIn. В нём он указал, что теперь работает над «неанонсированным проектом, запланированным на 2023 год».

Учитывая, что над игрой работает старший специалист Sony по VFX, можно предположить, что это проект внутренней студии и, следовательно, эксклюзив для PS5, созданный силами PlayStation Studios, а не сторонними разработчиками. Более подробной информации, к сожалению, пока нет.

Отметим, что официальный анонс этой таинственной игры ожидается уже в рамках PlayStation Showcase 2023. Мероприятие должно пройти в ближайшее время.