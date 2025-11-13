Игры
Опубликовано 13 ноября 2025, 08:04
1 мин.

Sony выпустит удешевленную версию PS5 Slim специально для Японии

Но будет лок на регионе
Компания Sony представила на мероприятии State of Play Japan новую версию PlayStation 5 Slim, созданную специально для японского рынка.
Модель CFI-2200B01 внешне и по характеристикам полностью совпадает с обычной PS5 Slim с SSD на 825 ГБ, однако стоит значительно дешевле — 55 000 иен (около $355). Для сравнения, стандартная цифровая версия консоли продаётся за 72 980 иен (примерно $475).

Sony позиционирует новинку как «доступную PS5, сохраняющую ключевые функции — сверхбыстрый SSD, 3D-звук, обратную совместимость с PS4 и адаптивные курки DualSense».

Чтобы ограничить экспорт, консоль будет поддерживать только японский язык и требовать японскую учётную запись PSN. Продажи стартуют 21 ноября 2025 года.

