Игры
13:18, 13 марта 2023
1 мин.

Sony выпустит высокобюджетную игру на Unreal Engine 5 для смартфонов на базе популярной PlayStation-франшизы

А ведь ещё несколько лет назад компания была лояльна лишь своей консоли

За последние пару лет Sony успела выпустить несколько своих PlayStation-эксклюзивов на ПК. Теперь же, судя по всему, компанию нацелилась на мобильный рынок.

Sony выпустит высокобюджетную игру на Unreal Engine 5 для смартфонов на базе популярной PlayStation-франшизы

Фото: YouTube / Adeh

Появились сообщения о том, что команда PlayStation Studios разрабатывает сразу два игровых проекта для смартфонов. По словам инсайдеров, это будут ААА-игры для мобильных устройств, созданные на движке Unreal Engine 5.

Одна из них будет приключенческим экшеном, распространяемым по принципу free-to-play, а вторая — платным проектом, выпущенным в формате RPG. При этом это будут игры, созданные на базе одной из известных франшиз PlayStation от Sony и совершенно нового IP соответственно.

Sony выпустит высокобюджетную игру на Unreal Engine 5 для смартфонов на базе популярной PlayStation-франшизы

Twitter / ReportersOnDuty

Напомним, что ближайший релиз эксклюзива PlayStation за пределами игровой консоли Sony — это The Last of Us Part I, выходящий на ПК в конце марта.

Новости партнеров
Новости партнеров