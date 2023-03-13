Sony выпустит высокобюджетную игру на Unreal Engine 5 для смартфонов на базе популярной PlayStation-франшизы

Sony выпустит высокобюджетную игру на Unreal Engine 5 для смартфонов на базе популярной PlayStation-франшизыА ведь ещё несколько лет назад компания была лояльна лишь своей консоли
За последние пару лет Sony успела выпустить несколько своих PlayStation-эксклюзивов на ПК. Теперь же, судя по всему, компанию нацелилась на мобильный рынок.
Фото: YouTube / Adeh
Появились сообщения о том, что команда PlayStation Studios разрабатывает сразу два игровых проекта для смартфонов. По словам инсайдеров, это будут ААА-игры для мобильных устройств, созданные на движке Unreal Engine 5.
Одна из них будет приключенческим экшеном, распространяемым по принципу free-to-play, а вторая — платным проектом, выпущенным в формате RPG. При этом это будут игры, созданные на базе одной из известных франшиз PlayStation от Sony и совершенно нового IP соответственно.
Twitter / ReportersOnDuty
Напомним, что ближайший релиз эксклюзива PlayStation за пределами игровой консоли Sony — это The Last of Us Part I, выходящий на ПК в конце марта.