Sony выяснила у игроков, что самая популярная игра на PS5 — God of War Ragnarök

Опубликовано 22 марта 2024, 00:00
1 мин.
Sony выяснила у игроков, что самая популярная игра на PS5 — God of War RagnarökЛидируют две версии игры
Sony провела опрос среди пользователей консолей PS5 на предмет наиболее популярной игры. Победу одержала God of War Ragnarök.
© Sony Interactive Entertainment
По результатам серии голосований был сформирован список из 16 известных и не очень игр, в который вошли две версии God of War — 2018 года и Ragnarök, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Returnal. Победила версия God of War Ragnarök с 52,4% голосов.
При этом в комментариях к опросам геймеры неоднократно задавали вопрос о том, почему в списке нет проекта Bloodborne. Как сообщается, геймеры шутили, что эту игру не включили потому, что Sony догадывалась о возможном успехе тайтла. Порт этой игры ждут с PS4 на ПК и ремастер на PS5. Но вот уже 10 лет Sony никак этого не сделает.
Источник:DTF
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#SONY,