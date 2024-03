Sony выяснила у игроков, что самая популярная игра на PS5 — God of War Ragnarök

По результатам серии голосований был сформирован список из 16 известных и не очень игр, в который вошли две версии God of War — 2018 года и Ragnarök, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Returnal. Победила версия God of War Ragnarök с 52,4% голосов.

При этом в комментариях к опросам геймеры неоднократно задавали вопрос о том, почему в списке нет проекта Bloodborne. Как сообщается, геймеры шутили, что эту игру не включили потому, что Sony догадывалась о возможном успехе тайтла. Порт этой игры ждут с PS4 на ПК и ремастер на PS5. Но вот уже 10 лет Sony никак этого не сделает.