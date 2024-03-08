Sony задумалась об одновременном выходе игр на PlayStation 5 и ПК

Недавно стало известно, что Ghost of Tsushima выйдет на ПК, а теперь инсайдер Silknigth сообщает, что компания может начать одновременный релиз некоторых одиночных игр на PlayStation 5 и ПК.

Silknigth, который ранее верно предсказывал планы Sony, утверждает, что речь идет не о самых ожидаемых новинках, а скорее о переизданиях и перезапусках.

Первой ласточкой станет ремейк Until Dawn, который, как ожидается, выйдет на PS5 и ПК уже в этом году.

Это знаменательное событие, если оно подтвердится. Sony всегда позиционировала PlayStation как платформу с уникальными играми, недоступными на других платформах.

Одновременный релиз на ПК может означать, что компания хочет расширить свою аудиторию и увеличить продажи.