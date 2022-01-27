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Sony закроет PlayStation Plus. Вместо неё появится PlayStation Infinite

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Уже долгое время по сети ходят слухи, что Sony намерена представить новую подписку. Теперь же появилась свежая информация обо всём этом.
Sony закроет PlayStation Plus. Вместо неё появится PlayStation Infinite

Так, по данным инсайдеров, японский IT-гигант хочет отказаться от PlayStation Plus и PlayStation Now. Вместо этого компания представит публике единую подписку, которая получит название PlayStation Infinite — именно её прежние утечки именовали Project Spartacus.

Всего будет три уровня подписки: Gold, Platinum и Ultimate. Первый будет представлять из себя привычный PlayStation Plus с некоторыми улучшениями. Второй предоставить игрокам доступ к огромному каталогу проектов для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Самым интересным здесь кажется PlayStation Infinite Ultimate. С её помощью можно будет получать временный доступ к громким хитам платформы, а также коллекции игр с PS1, PS2, PS3 и даже портативной PSP.

Сообщается, что анонс новой подписки намечен уже на февраль 2022 года.

Источник: DTF
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