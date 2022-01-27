Sony закроет PlayStation Plus. Вместо неё появится PlayStation Infinite

Так, по данным инсайдеров, японский IT-гигант хочет отказаться от PlayStation Plus и PlayStation Now. Вместо этого компания представит публике единую подписку, которая получит название PlayStation Infinite — именно её прежние утечки именовали Project Spartacus.

Всего будет три уровня подписки: Gold, Platinum и Ultimate. Первый будет представлять из себя привычный PlayStation Plus с некоторыми улучшениями. Второй предоставить игрокам доступ к огромному каталогу проектов для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Самым интересным здесь кажется PlayStation Infinite Ultimate. С её помощью можно будет получать временный доступ к громким хитам платформы, а также коллекции игр с PS1, PS2, PS3 и даже портативной PSP.

Сообщается, что анонс новой подписки намечен уже на февраль 2022 года.