Sony заподозрили в рассылке PlayStation 5 Pro разработчикам

Более того, этот факт подтверждают инсайдеры, рассказавшие, что Sony Interactive Entertainment отправила в США «тысячи коробок комплектов для разработки». И случилось это всего лишь в течение последних нескольких месяцев.

Часть посылок отправились прямиком из Японии и Южной Кореи, а часть — обозначенная как «video game console (prototype)» — из Великобритании в США.

Отметим, что из актуальных консолей у Sony есть лишь PlayStation 4 и PlayStation 5. При этом ни одна из них не находится на этапе прототипирования. Отсюда следует вывод, что японцы явно вовсю трудятся над прототипом неанонсированной консоли, которая, вероятнее всего, и станет PlayStation 5 Pro.

Учитывая, что первые экземпляры новинки разработчики уже получили, можно рассчитывать на анонс игровой приставки в ближайшие пару лет.