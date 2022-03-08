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Sony заподозрили в рассылке PlayStation 5 Pro разработчикам

А это значит, что анонс может быть куда ближе, чем нам казалось
Релиз PlayStation 5 состоялся ещё осенью 2020 года, но консоль до сих пор продолжает оставаться дефицитной. Несмотря на это, Sony явно вынашивает планы на выпуск Pro-версии устройства.
Sony заподозрили в рассылке PlayStation 5 Pro разработчикам

Более того, этот факт подтверждают инсайдеры, рассказавшие, что Sony Interactive Entertainment отправила в США «тысячи коробок комплектов для разработки». И случилось это всего лишь в течение последних нескольких месяцев.

Часть посылок отправились прямиком из Японии и Южной Кореи, а часть — обозначенная как «video game console (prototype)» — из Великобритании в США.

Отметим, что из актуальных консолей у Sony есть лишь PlayStation 4 и PlayStation 5. При этом ни одна из них не находится на этапе прототипирования. Отсюда следует вывод, что японцы явно вовсю трудятся над прототипом неанонсированной консоли, которая, вероятнее всего, и станет PlayStation 5 Pro.

Учитывая, что первые экземпляры новинки разработчики уже получили, можно рассчитывать на анонс игровой приставки в ближайшие пару лет.

Источник: TechRadar
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