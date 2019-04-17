Sony запретила сексуальных женщин в играх PlayStation

Компания Sony ужесточила правила в играх PlayStation в отношении откровенного контента. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Речь идёт об изображении женщин откровенно сексуального характера. Как пояснили своё решение представители Sony, изменение политики одобрения новых игр для PlayStation было сделано в ответ на движение #MeToo и растущий интерес к геймерам-стримерам на площадках вроде Twitch и YouTube. Проще говоря, Sony опасается обвинений в сексизме.

В связи с новой политикой некоторым разработчиками придётся сделать специальные изменения в версиях игр под PlayStation, некоторые из них считают новые требования к играм слишком жёсткими.

Хештег #MeToo распространился в соцсетях в октябре 2017 года после скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном. Участники движения осуждают сексуальное насилие и сексуальные домогательства в отношении женщин.